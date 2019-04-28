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Nisan ayının sonunda 5 metre karla mücadele

Yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklığında artış yaşanırken Doğu ve Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

28 Nisan 2019 Pazar 08:07
Nisan ayının sonunda 5 metre karla mücadele

Yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklığında artış yaşanırken Doğu ve Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Bayburt-Trabzon arasında kışın 6 ayı ulaşıma kapalı olan kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.


Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için 2 iş makinesiyle çalışmalarını yürütüyor.


Erzurum’da ise Palandöken Dağının arka tarafından Tekman ilçesine giden ve kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu güzergâhta yol açma ve genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


Erzincan’ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde de kardan dolayı daralan yollar genişletiliyor.


Ülkenin birçok yerinde bahar havası yaşanırken bu güzergâhlarda kar kalınlığının 5 metreyi bulduğunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


Karla mücadele çalışmalarını yürüten operatörlerden Hakan Macit, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yollarda Haziran ayının başına kadar çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 08:07
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