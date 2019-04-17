Nisan ayında Yüksekova’da kar sürprizi HAKKARİ (İHA)– Hakkari’nin Yüksekova ilçesi’nde Nisan ayına rağmen gece başlayan kar yağışı görenleri şaşırttı.

HAKKARİ (İHA)– Hakkari’nin Yüksekova ilçesi’nde Nisan ayına rağmen gece başlayan kar yağışı görenleri şaşırttı.

İlçe’de günlerdir süren aralıklı yağışlardan sonra Nisan ayında gece bastıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Nisan ayının bitmesine günler kala ilçeye gece yağan kar, vatandaşları bir hayli şaşırttı.

Hava durumu tahminlerine göre Cuma ve Cumartesi günleri yağışların tekrar beklenildiği öğrenildi.

Yetkililer ise; Sürücüleri yolda hız ve mesafelerini koruması konusunda uyardı.

Öte yandan ilçe’ye bağlı bazı yüksek kesimlerde bulunan köylerde İl Özel İdareye bağlı karla mücadele ekipleri kar çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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