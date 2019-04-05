Nisan ayında karla mücadele çalışması
Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, nisan ayına rağmen karla mücadele çalışmalarını kırsal mahallelerde sürdürüyor.05 Nisan 2019 Cuma 09:45
Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, nisan ayına rağmen karla mücadele çalışmalarını kırsal mahallelerde sürdürüyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Başkale’de kar kütlelerinin engebeli arazide oluşturduğu çığ, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karla mücadele ekipleri düşen çığlar nedeniyle ilçeye bağlı İran sınırındaki Nenehatun, Oğulveren ve Sualtı mahallelerinde karla mücadele çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor. Kar kalınlığının iş makinesinin yüksekliğini geçtiği İran sınırındaki çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.
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