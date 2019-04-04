Nisan ayında karla mücadele

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayında Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve tipi özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ve fırtına ile birlikte Van - Bahçesaray karayolunun 80’inci kilometresinde 3 bölgeye çığ düştü. Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü 111’inci Şube Müdürlüğüne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri 1 kar savurma aracı, 4 kepçe, 3 greyder ve 10 kişilik ekiple çığları temizleyip yolu trafiğe açtı. Yol çalışmaları sırasında çığ altında kalan bir greyder operatörü burnu kanamadan kurtarıldı. Zorlu mücadelenin yanı sıra çığ tehlikesine rağmen ekipler bölge hummalı bir çalışma yürütüyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde vatandaşlar denize girmeye hazırlanırken, Nisan ayının ilk haftasında Van’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Yer yer 4 ile 6 metre karla mücadele eden ekipler, yolun kapanmaması için aralıksız çalışıyor.