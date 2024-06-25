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Konut Projeleri Nisan ayı konut fiyat endeksi belli oldu
Konut Projeleri

Nisan ayı konut fiyat endeksi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-25 10:46:00 -
Nisan ayı konut fiyat endeksi belli oldu

Merkez Bankası, konut fiyatlarının artış hızını ortaya seren ve üç büyük ildeki metrekare fiyatlarını da aktaran endeksi paylaştı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1257,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında azalış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 20 24 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 37,6 58 9 ve 45,1 oranların da artış göstermiştir."

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