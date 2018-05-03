Nisan ayı enflasyon rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,06 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %10,40 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,32, ev eşyasında %2,11 ve eğlence ve kültürde %1,67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,04 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış %16,75 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler %12,03 ve lokanta ve oteller %11,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Nisan 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.