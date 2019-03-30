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Ninova AVM dev kadrosunu birini daha ekledi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:27
Ninova AVM dev kadrosunu birini daha ekledi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.


Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır’ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, Pide by Pide markasını alarak büyümeye devam ediyor. Doluluk oranına takılmış durumda olduklarını belirten Ninova Park AVM Genel Müdürü Salih Erdoğan, Diyarbakır halkına daha iyi hizmet verebilmek ve daha fazla marka hizmeti sunabilmek tek amaçları olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bu noktadan hareketle bugünde ‘Pide by Pide’ markasının bölgede ilk defa Ninova Parkta açmış bulunmaktayız. Pide ile ilgili kiracılarımızın ve müşterilerimizin aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir mağaza. Bugünde açtığımız saatten sonra önünde kuyruklar oluşan bir marka haline geldi ve kısa sürede sevildi, bunun böyle devam edeceğini biliyoruz. Bu markadan da hareketle yine Nisanla birlikte başlayan yaz döneminde Ninova Park AVM’de otomobil kampanyamız ve buna ilave olarak yine hediye çeki kampanyalarımıza yaz dönemine mübarek üç ayları bitireceğiz Ramazan Bayramımızı kutlayacağız ve bu sürecin devamı için çalışacağız. Müşterilerimizin bize olan teveccühleri bizim en büyük desteğimizdir. Özellikle yaz döneminde tatil dönemi başlayacak bunları da göz önünde alarak kampanyamızı önemli bir markanın en son ürettiği arabayla müşterilerimizin karşısına çıkacağız. Şimdiden alacak talihliye hayırlı olsun, bütün müşterilerimize yeni dönem hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Ayda 2 mağaza açarak, istihdam sağlıyor


Bölgede ilk defa Ninova Park AVM’de açılan Pide by Pide mağazası operasyon direktörü Yakup Göltaşlar, ayda 2 mağaza açmayı hedeflediklerini dile getirerek Türkiye genelinde yayılmayı ve dev istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Göltaşlar, “Diyarbakır’da da bizim Güneydoğu Anadolu’daki ilk mağazamız. Yatırımlarımız yaklaşık olarak 500 bin Türk Lirası civarında oluyor. Ama biz yatırım yapmaktan korkmayan bir markayız. Girdiğimiz tüm şehirlerde de çok güzel bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Şöyle ki, bizim fiyat, hijyen ve kaliteli ürünü müşterimizle buluşturduğumuz her noktada çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Burada da ilk günümüz ve yine çok güzel bir açılış yaptık. Şuanda piyasanın yavaş ilerlediği günlerde biz haftada iki iş yeri açma ortalamasıyla Türkiye’ye yatırıma devam ediyoruz, devamda edeceğiz. Her mağazamızda yaklaşık 14-15 kişi istihdam oluşturuyoruz. Bu arkadaşlarımızı gittiğimiz bölgelerden alıyoruz mutlaka ve böylelikle istihdam oluşturmuş oluyoruz. Bu gün bu mağazada tüketilenler, taze bugün üretilip tüketiliyor. Ninova’ya ilk günden itibaren buraya yatırım yaptığımız çok mutluyuz, avm yönetimine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:27
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