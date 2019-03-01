0553 313 94 23

"Nine"nin yönettiği çete üyelerine tutuklama

Ankara'da, 65 yaşındaki kadının yönettiği yankesicilik çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

01 Mart 2019 Cuma 00:14
"Nine"nin yönettiği çete üyelerine tutuklama

Ankara'da, 65 yaşındaki bir kadın tarafından yönetildiği belirlenen yankesicilik çetesinin yakalanan 11 üyesinden 9'u tutuklandı.

Başkentte, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde "yankesicilik" olaylarına yönelik şikayetlerin artması üzerine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ziynet eşyaları ve cüzdan çalan zanlıların "Kemendi Grubu" olarak suç kaydı bulunan çete üyeleri olduğu belirlendi.

Alınan yasal izinlerin ardından yapılan telefon dinlemelerinde, grup üyelerinin birbirleriyle şifreli konuştukları tespit edildi.

Çete üyelerinin, telefon dinlemesine takılmamak için polise "amca", çete elebaşı 65 yaşındaki kadına ise "nine" kod ismini verdikleri belirlendi.

Polis ekipleri daha sonra belirledikleri 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin 13 üyesinden aralarında "nine" kod adlı kadının da bulunduğu 11'i gözaltına alındı.

Çete üyelerinin saklamaya çalıştığı çok miktarda çalıntı eşya da ele geçirildi.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, yankesicilik yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntülerini de reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, "Perde" adı verilen operasyonla benzer şekilde gerçekleştirilen 23 hırsızlık olayının aydınlatıldığını bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 00:14
  1. Ankara
  2. Başkentte

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mart 2019 Dünya Gündemi
    1. Mart 2019 Dünya Gündemi
    2. Analik Taekwondo İl Seçmeleri Sona Erdi
    3. Yurtta hava durumu
    4. Yunus ekipleri 58 günde bir cephanelik..
    5. GÜNDEM / 1 Mart 2019
    6. Erzurum'da öğretim üyeleri ve..
    7. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura..
    8. Başkan Babaş’tan MHP adayına proje..
    9. Fatih’te inşaat iskelesi çöktü
    10. Belediye personeline iş güvenliği..
    11. Öğrenciler harçlıklarıyla köy..
    12. Samsun’da sosyal bilgiler öğretmenliği..
    13. Malezyalı muhalefet partisine rüşvet..
    14. Pentagonun Afganistan barış planı..
    15. BUDO'dan sefer iptalleri
    16. Meteoroloji uyardı! Seferler iptal..
    17. Adana'da 19 kilogram eroin ele geçirildi
    18. Adana'da bir kişi FETÖ'den tutuklandı
    19. Adana’da eroin ele geçirildi
    20. Yurtta kaçan 3 kız ortalığı karıştırdı!
    21. Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis..
    22. Kara yollarında son durum
    23. Adalet Bakanı Gül'den ABD'li..
    24. Gül'den William Barr'a 'FETÖ' mektubu!
    25. İstanbul’da lodos etkisini sürdürüyor
    26. Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde sokağa..
    27. Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşına,..
    28. Cumhur İttifakı Germencik Belediye..
    29. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık:..
    30. Vergi iadesi başvuruları başladı
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur
    Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu yeni partinin sinyalini verdi: Türkiye için çalışmak borcumuzdur
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi