Avrupa'da ve Japonya'da binlerce kişinin İslam'la tanışmasına vesile olan bu yola yaşamını adayan Nimetullah Yurt Hoca vefat etti. Hoca efendi, Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yakınlığıyla tanınıyordu. Peki, Nimetullah Yurt hoca efendi kimdir nerelidir? İşte merak edilen haberin devamı…

Nimetullah Yurt hoca efendi kimdir nerelidir?

Nimetullah Halil İbrahim Yurt, 1931’de Amasya’nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda babası ile birlikte âlimlerin ve âriflerin sohbetlerine katıldı, Mahmud Sami Ramazanoğlu, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri gibi dönemin büyük Allah dostlarına hizmet etti. Nimetullah Yurt Hoca vefat etti 1955 yılında Sultanahmet Camisi’nde müezzinlik, Gönenli Mehmet Efendi ve Seyyid Şefik Arvasî Hazretleri'ne imam vekilliği vazifesini icra etti Uzun yıllar Mekke’de kaldı, sonra Japonya’ya gidip İslam Merkezi Başkanı olarak görev üstlendi. Japonya'da insanları İslam'a davet etti ve kamuoyunda "Japonya mücahidi" lakabıyla anıldı. Birçok Çinli, Hristiyan ve Hindu’ya İslâm'ı anlattı. İslam’ı tebliğ etmek gayesiyle 50’den fazla ülkeyi ziyaret etti.