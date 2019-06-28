Nilüferliler mahallelerinin önceliklerini belirledi

Nilüfer Belediyesi’nin gelecek 5 yılının yol haritasını vatandaşla birlikte tasarlamak maksadıyla gerçekleştirdiği “Mahalle Çalıştayları” sona erdi. Nilüferliler, nasıl bir mahallede yaşamak istediklerini anlatarak, mahallelerin öncelikli sıkıntılarını ve çözümlerini belirledi.

“Yeni nesil belediyecilik” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, 2020-2024 dönemine ait stratejik plan çalışmaları çerçevesinde Mahalle Çalıştayları düzenledi. “Benim Mahallem Benim Geleceğim” sloganıyla düzenlenen Mahalle Çalıştayları, Nilüfer’in 64 mahallesinden vatandaşlarla birlikte 10 bölgede gerçekleştirildi. Halkın ilgi gösterdiği çalıştaylarda, mahalleler ile ilgili fikir ve teklifler dile getirildi. Mahallelerin öncelikleri, mahallelinin temel sorunları ve çözüm yollarının görüşüldüğü çalıştaylarda Nilüferliler, hayallerindeki kenti ve mahalleyi konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin Stratejik Planı’na katkı sağlayacak fikirlerin de üretildiği “Mahalle Çalıştayları”nda belirlenen fikirler, Strateji Geliştirme Kurulu tarafından değerlendirilip taslak Stratejik Plan oluşturulduktan sonra, Ağustos ayında yapılacak paylaşım toplantılarında halkın bilgisine sunulacak. Nilüfer Belediyesi Stratejik Planı kapsamına girmeyen diğer istek ve önerilerin ise ilgili mercilere iletilerek, takibinin yapılması sağlanacak.

Mahalle Çalıştayları’na katılan Nilüferliler’e teşekkür den Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Genç, yaşlı her yaştan ve her kesimden insanımız çalıştaylara katılarak şehringeleceğine katkı sunmak amacıyla görüşlerini bildirdi. Yeni nesil Nilüfer’i oluşturma yolunda bu görüş ve öneriler bizim için büyük önem taşıyor. Nilüfer’i hep birlikte daha ileri taşıyacağız” şeklinde konuştu.