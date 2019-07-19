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Nilüfer’in en güzel site bahçeleri ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi tarafından daha yeşil ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla bu yıl 20’ncisi düzenlenen “en güzel bahçe yarışması”nda dereceye girenler ödüllendirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:15
Nilüfer’in en güzel site bahçeleri ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi tarafından daha yeşil ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla bu yıl 20’ncisi düzenlenen “en güzel bahçe yarışması”nda dereceye girenler ödüllendirildi.


Nilüfer Belediyesi’nin çevre ile yeşile yönelik bilincin güçlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 20’ncisini düzenlediği “en güzel bahçe yarışması”nda kazananlar belli oldu. Yarışmaya “en güzel site bahçesi” kategorisinde yapılan başvuruları, peyzaj mimarları, ziraat mühendisleri ve alanında uzman kişilerden oluşan jüri üyeleri titizlikle değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonunda 30 Ağustos Zafer Mahallesi’ndeki Kumova Batıkent Rezidans birinci olurken, 23 Nisan Mahallesi’ndeki Aurakent Sitesi ikinci, Kültür Mahallesi’ndeki Etkinkent Sitesi de üçüncü sırada yer aldı.


Yarışmada birinci olan Kumova Batıkent Rezidans’ın bahçesinde düzenlenen törene Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Şenyurt, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Mehmet Satı, jüri üyeleri ve yarışmada yer alan bahçelerin temsilcileri de katıldı. Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Şenyurt, hedeflerinin çağdaş, planlı, yaşanabilir bir kent oluşturmak olduğunu belirterek, “Bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için de Nilüferliler ile birlikte çaba gösteriyoruz. Nilüferliler bu yarışmaya katılarak, hem kentin güzelleşmesine katkı sunuyor, hem de sosyal ortamlarını oluşturuyor. Bu nedenle tüm katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yarışmamızda dereceye girenleri ve ‘En Güzel Site Bahçesi’ seçilerek bir yıl boyunca birincilik bayrağını bahçelerinde taşıyacak olan sitemizi dekutluyorum” dedi.


Kumova İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Kumova Emengen de, bahçelerinin ödüle layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Tören sonunda Mustafa Şenyurt, yarışmada birinci olan bahçenin gönderine katılımcılarla birlikte “en güzel bahçe” bayrağını çekti. Mustafa Şenyurt dereceye giren diğer bahçe sahiplerine ve jüri üyelerine de teşekkür belgesi verdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:15
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