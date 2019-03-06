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Nilüfer’in camilerinde bahar temizliği

Nilüfer Belediyesi, bu yıl da camilerde bahar temizliği başlattı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:44
Nilüfer’in camilerinde bahar temizliği

Nilüfer Belediyesi, bu yıl da camilerde bahar temizliği başlattı.


Nilüfer Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da cami ve cem evlerinde temizlik çalışmalarını bahar mevsimine girilmesiyle birlikte başlattı. Nilüfer Belediyesi’nin 2003 yılından bu yana sürdürdüğü ibadethane temizliği bu yıl da özenle gerçekleştiriliyor.


Nilüfer’de çalışmalar bu yılFatih Sultan Mehmet Camisi’nde başladı ve ilçedeki 64 mahallenin tamamında yapılacak. Yıllardır cami ve cem evlerinin temizliğini yapan Nilüfer Belediyesi, eski sistemle yılda dört defa bu çalışmayı yapıyordu. Son üç yılda daha verimli sisteme geçilmesiyle birlikte temizlik çalışmaları yılda iki defa gerçekleştiriliyor. Yıkama işleminde teknolojinin son imkânlarından faydalanılıyor. Temizlik çalışmaları, 90 dereceye varan sıcak suyla, özel köpüksüz deterjanla, yüksek basınç kullanılarak yıkama ve vakumlama işlemiyle gerçekleştiriliyor. Yıkama sonrasında ibadethanelerin halılarına insan sağlığına zararsız özel parfümler sıkılıyor. Nilüfer Belediyesi, geçen yıl ilçede bulunan 106 ibadethanenin 57 bin metrekare halısını yıkamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:44
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