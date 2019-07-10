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Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor

Nilüfer Belediyesi’nin Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor

Nilüfer Belediyesi’nin Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 13 farklı branşın yer aldığı Yaz Spor Okulları 23 Ağustos’a kadar devam edecek.


Nilüferli çocuklar, her yıl olduğu gibi bu yaz tatilini de Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda sporla iç içe geçiriyor. 5-15 yaş arası çocukların katılabildiği Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem başladı. Futbol, voleybol, basketbol, squash, kort tenisi, masa tenisi, yüzme, satranç, yüzme ve capoeira gibi 13 branşta uzman antrenörler tarafından verilen kurslarda çocuklar, tatillerini spor yaparak verimli bir şekilde geçiriyor. Bu yıl da binlerce çocuğu sporla buluşturan Nilüfer Belediyesi yaz spor okullarında üçüncü ve son dönem 29 Temmuz günü başlayacak ve 23 Ağustos gününe kadar devam edecek.


Yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi kursları,Üçevler Spor Tesisleri’nde, satranç ve basketbol Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Merkezi’nde, squash, kort tenisi, capoeira Altınşehir Gençlik Merkezi’nde, yüzme kursları da Konak Olimpik Yüzme Havuzu ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılıyor.


Yaklaşık 40 eğitmenin görev aldığı Nilüfer Belediyespor Tam Gün Yaz Spor Okulları’na katılan çocuklarda gün boyu verimli bir dönem geçiriyor. Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında eğitimlerin sürdüğü Tam Gün Yaz Spor Okulları’da da son dönem 29 Temmuz günü başlayacak ve 23 Ağustos gününe kadar devam edecek. Tam Gün Yaz Spor Okulları’nda futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kort tenisi, capoeira, temel jimnastik, squashtan oluşan 8 spor branşının yanında, modern dans, halk oyunları, drama, resim, akıl ve zeka oyunlarını barındıran 5 farklı sanat dalı da öğrencilere sunuluyor. Tam gün yaz spor okullarında ayrıca öğrencilere servis, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı imkanı sağlanıyor. Çocuklar, gün boyu sanat ve sporla iç içe, keyifli dakikalar geçiriyor.


Tam gün ve dar zamanlı yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, Nilüfer Belediyespor’un 441 90 60 numaralı hattını arayarak detaylı bilgi alabilir.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
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