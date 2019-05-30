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Nilüfer’de yaz spor okulları başlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları, yaz tatili boyunca çocukları sporla buluşturacak.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:16
Nilüfer’de yaz spor okulları başlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları, yaz tatili boyunca çocukları sporla buluşturacak. Bu yıl 10 farklı branşın yer alacağı Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem, 17 Haziran’da başlayacak.


Nilüferli çocuklar, her yıl olduğu gibi bu yaz tatilini de Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda sporla iç içe geçirecek. 5-15 yaş arası çocukların katılabileceği Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem, 17 Haziran-05 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Futbol, voleybol, basketbol, squash, kort tenisi, masa tenisi, yüzme, satranç, ve capoeira olmak üzere toplam 10 branşta uzman antrenörler tarafından verilecek olan kurslarda çocuklar, tatillerini spor yaparak verimli bir şekilde geçirecek. Ağustos ayına kadar üç dönem olarak düzenlenecek Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem 8 Temmuz-26 Temmuz, üçüncü dönem de 29 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi kursları Üçevler Spor Tesisleri’nde, satranç ve basketbol Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Merkezi’nde, squash, kort tenisi, capoeira Altınşehir Gençlik Merkezi’nde, yüzme kursları da Konak Olimpik Yüzme Havuzu ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılacak.


3 dönem halinde düzenlenecek Nilüfer Belediyespor Tam Gün Yaz Spor Okulları’na katılacak çocuklar da gün boyu verimli bir dönem geçirecek. Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında devam edecek Tam Gün Yaz Spor Okulları’na kayıtların başlamasıyla birlikte Nilüferliler yoğun ilgi gösteriyor. Tam Gün Yaz Spor Okulları’nda futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kort tenisi, capoeira, temel jimnastik, squashtan oluşan 8 spor branşının yanında, modern dans, halk oyunları, drama, resim, akıl ve zeka oyunlarını barındıran 5 farklı sanat dalı da öğrencilere sunulacak. Tam gün yaz spor okullarında ayrıca öğrencilere servis, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı imkanı sağlanacak. Çocuklar, gün boyu sanat ve sporla iç içe olarak, keyifli dakikalar geçirecek.


Tam gün ve dar zamanlı yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, Nilüfer Belediyespor’u telefonla arayarak detaylı bilgi alabilir.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:16
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