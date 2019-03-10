Nilüfer’de tiyatro zamanı

Bursa’da 7. Nilüfer Tiyatro Festivali, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun “Beni Bekleme Kaptan” isimli oyunuyla perde açtı. 27 Mart’a kadar devam edecek olan festivalde, tiyatronun usta isimlerinin oynadığı çok değerli oyunlar sanatseverlerle buluşacak.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 7. kez düzenlediği Nilüfer Tiyatro Festivali başladı. Bursalı tiyatrosevelerin heyecanla beklediği festival, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun sahnelediği “Beni Bekleme Kaptan” isimli oyunla perdelerini açtı.

Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki oyun öncesi festival manifestosu seslendirildi. Ardından Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında Nilüfer Tiyatro Festivali’nin, kentin sanat hayatının simgesi haline geldiğini ve bu nedenle iki yılda bir yapılması yerine, gösterilen ilginin değerini verebilmek adına her yıl yapılması kararını aldıklarını ifade eden Erdem “Biz bu alanı daha da genişletmek, Nilüfer’in bu alandaki markasını yaşamda kalıcı kılmak arzusundayız. Bu sayede, tıpkı festival manifestosunda da yazdığı gibi‘eğilmeyen bir baş, bükülmeyen bir diz duracak hep karşımızda ve inanıyorum ki, hep birlikte yazdığımız bir direnişin öyküsünü kalıcı hale getireceğiz. Önümüzdeki günler, baharın coşkusuyla umudumuzu yaşamın ta kendisinde yeşertecek, çiçeklendirecek” diye konuştu.

Konuşmanın ardından festivalin ilk oyunu “Beni Bekleme Kaptan” oyununun prömiyeri için perde açıldı. Beliz Güçbilmez’in kaleme aldığı, Uluç Esen’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, oyunculuğuyla kendisine bir kez daha hayran bırakan usta tiyatrocu Metin Coşkun ve Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Nâzım Hikmet’in hayatını konu alan, memleket hasretiyle yanan şairin hayatından çeşitli kesitlerin sunulduğu oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları ayakta alkışlarken, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem sanatçılara çiçek takdim etti.

Festivalin açılışı ile eşzamanlı olarak Nâzım Hikmet Kültürevi Sanat Galerisi’nde “40 Ayna” isimli fotoğraf sergisi de izleyiciyle buluştu. 40 usta tiyatro oyuncusunun aynalardaki yansımasını fotoğraflayan Muammer Yanmaz’a ait sergi 27 Mart 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

27 Mart’akadar tiyatro şöleni

27 Mart’a kadar devam edecek olan Nilüfer Tiyatro Festivali’nde toplam, 23 tiyatro ekibi 31 temsille sanatseverlerle buluşacak. Zengin Mutfağı adlı oyunla Şener Şen 11 Mart’ta Merinos AKKM’de, Genco Erkal “Merhaba” adlı oyunla 17-18 Mart’ta Merinos AKKM’de, Rutkay Aziz “1984 Büyükgözaltı” adlı oyunla 20 Mart’ta Nâzım Hikmet Kültürevi’nde, Haluk Bilginer de “Kral Lear “adlı oyunla 24 Mart’ta Merinos AKKM’de tiyatro tutkunlarının karşısına çıkacak. 7. Tiyatro Festivali’nin kapanış galası, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, özel bir programla gerçekleşecek.