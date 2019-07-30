Nilüfer’de su kesintisi Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Dumlupınar Mahallesi ve civarında 1 Ağustos Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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