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Nilüfer’de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

30 Temmuz 2019 Salı 13:10
Nilüfer’de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Dumlupınar Mahallesi ve civarında 1 Ağustos Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:10
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