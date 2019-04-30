Nilüfer’de su kesintisi Bursa’nın Nilüfer ilçesinde isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisine gidileceği bildirildi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisine gidileceği bildirildi.

Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde üniversiteyi besleyen isale hattında arıza meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü su arıza ekipleri 01 Mayıs Çarşamba (bu gece) günü 00:30 ile 06:00 saatleri arasında arızaya müdahale edecek. Çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs, Yüzüncüyıl, Özlüce ve mahallelerinin bazı kısımları ile Uludağ Üniversitesi ve civarında su kesintisi yapılacak. Yetkililer tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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