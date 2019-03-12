Nilüfer’de su kesintisi Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde zaman zaman su kesintisi yapılacak. Ataevler Mahallesi İzmiryolu Caddesi, Ata Bulvarı, Yaprak Sokak, Yılmaz Akkılıç Caddesi ve arasında kalan sokaklar ve civarında, 14 Mart - 15 Mart tarihlerinde, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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