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Nilüfer’de Kurban Bayramı hazırlıkları tamam

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların, kurbanlarını sağlık koşullarına, çevre temizliğine ve dini hükümlere uygun bir şekilde kestirebilmeleri için kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıkları tamamladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:20
Nilüfer’de Kurban Bayramı hazırlıkları tamam

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların, kurbanlarını sağlık koşullarına, çevre temizliğine ve dini hükümlere uygun bir şekilde kestirebilmeleri için kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıkları tamamladı.


Nilüfer’de Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıklar tamamlandı. Nilüfer Kaymakamlığı başkanlığında kurulan Nilüfer Kurban Hizmetleri Komisyonu kararına göre, Nilüfer Belediyesi’nin de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi. Nilüfer’de büyükbaş-küçükbaş kurban satışı ve kesimi bu yıl da Alaaddinbey Hayvan Pazarı’nda yapılacak. Kurban satış yeri olarak gösterilen ve izin verilen yerlerin haricinde herhangi bir noktada satış yapılmasına izin verilmeyecek. Vatandaşlar, İhsaniye, Ataevler, Karaman, Konak, Kültür, Cumhuriyet (Gazi), Esentepe, Çamlıca, Altınşehir, 100. Yıl, Üçevler pazaryerleri ile Hasanağa TOKİ kesim yeri (Kızılcıklı Mahallesi), Görükle şantiye, Göçmen Konutları pazar yeri, Kayapa otoparkı ve Gölyazı Balık Mezatı’nda, Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanacak olan gerekli kurban kesim düzeneklerini kullanarak, kendi imkanlarıyla kesim yapabilecek. Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan kesim yerlerinde kurban kesimi yapan vatandaşlar için poşet, eldiven, ıslak mendil ve kurban kesim broşürü bulunan paketler dağıtılacak. Sokak aralarında denetimsiz ve kontrolsüz kurban satışına ve kesimine izin verilmeyecek.


Alaaddinbey Hayvan Pazarı’nda bayramın ilk üç günü, hazırlanan diğer kesim noktalarında bayramın birinci günü kesim hizmeti verilecek. Kurban kesim hizmetleriyle ilgili olarak bilgi almak isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 444 16 03 numaralı ve Alaaddinbey Hayvan Pazarı’na 413 32 61 numaralı telefonlardan ulaşıp bilgi alabilecek. Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve çevre koşullarına uygun kesim yaptırabilmeleri için gerekli tüm önlemleri alırken, belirlenen kesim noktalarında gerekli ekipman ve temizlik personeli de bulundurulacak.



Açık alanda kurban kesimine ceza


Belirlenen kesim yerleri dışında veya açık alanlarda kurban kesenler, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimiyle engellenecek ve gerekli cezai işlemler uygulanacak. Kurban bayramı süresince Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri görev başında olacak. Vatandaşlar bayramda 246 73 65 - 444 16 03 numaralı telefonlardan ekiplereulaşarak şikayetlerini iletebilecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kent genelinde vatandaşların kurbanlarını en iyi şartlarda kesmeleri için gereken önlemleri aldıklarını belirterek, belirlenen noktalarda kesim yapılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:20
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