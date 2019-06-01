0553 313 94 23

Nilüfer’de Kadir Gecesi birlikteliği

Nilüfer Belediyesi, Kadir Gecesi’nde kentteki camilerde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
Nilüfer’de Kadir Gecesi birlikteliği

Nilüfer Belediyesi, Kadir Gecesi’nde kentteki camilerde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.


İslam alemi için en değerli gecelerden biri olan Kadir Gecesi’nde Nilüfer’de camiler dolup taştı. Kadir Gecesi’nde vatandaşlar, ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın etti. Nilüfer Belediyesi de, bu gecede vatandaşların yanındaydı. Nilüfer Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Camii, Edebali Camii, Akşemsettin Camii, Kuba Camii ve İhsaniye Merkez Camii’nde teravih namazı sonrası lokma ikram etti. Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına vatandaşların Kadir Gecesi’ni kutlayarak, yaklaşık 10 bin kişiye lokma ikramında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    1. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    2. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    3. Hadislerde dua
    4. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    5. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    6. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    7. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    8. Bir ayet... Bir hadis...
    9. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    10. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    11. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    12. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    13. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    14. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    15. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    16. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    17. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    18. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    19. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    20. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    21. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    22. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    23. Gebelik tümörü nedir?
    24. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    25. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    26. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    27. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    28. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    29. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    30. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti