Nilüfer ve Gemlik’te su kesintisi Bursa’nın Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde su kesintisi yapqılacak.

Bursa’nın Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde su kesintisi yapqılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde zaman zaman su kesintisi yapılacak. Nilüfer Alaaddinbey Mahallesi ile Üçevler Mahallesi’nin Küçük Sanayi doğusunda kalan sokaklar ve civarında, 3 Mart Çarşamba ve 14 Mart Perşembe tarihlerinde, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Öte yandan Gemlik Gençali Mahallesi Kumsaz Mevkii ve civarında, 14 Mart Perşembe ile 14 Nisan Pazar tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arası zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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