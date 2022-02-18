Nilüfer Narlı kimdir, nereli kaç yaşında? Nilüfer Narlı ne iş yapıyor, mesleği ne?

Sosyoloji profesörü Nilüfer Narlı, ortaokul mezunu bir dolandırıcının kurbanı oldu. Kendisini polis olarak tanıtan Mustafa Saka, Narlı’yı tüm hesaplarının ele geçirildiğine inandırdı, ‘Barış-Pınar’ parolasını duyduğunda paralarını ve ziynet eşyalarını teslim etmesini istedi. Narlı, dolandırıcıya yüklü miktarda para ve mücevher kaptırdı. Peki Sosyoloji profesörü Nilüfer Narlı kimdir? Prof. Dr. Nilüfer Narlı nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın hayatı ve biyografisi. İşte detaylar…

Nilüfer Narlı kimdir?

Ayşe Nilüfer Narlı 27.10.1956 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1979 senesinde ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü'nde ana dalı felsefe, yan dalı ise sosyoloji olarak bitirdi. Bölümü birincilikle tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini ise 1982 yılında ODTÜ'de İnsan Bilimleri Bölümü'nde tamamlamıştır. Bu bölümde asistanlık yapan Prof. Dr. Nilüfer Narlı 1983 yılında Mazelya'ya gitmiştir ve burada Doktora eğitimini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Nilüfer Narlı, 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kurdu. Uzun yıllar başkanlığını yaptı. Ardından Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'nı yaptı. Çeşitli üniversitelerde görev alan Narlı, 2005 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde çalışmaktadır.