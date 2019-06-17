0553 313 94 23

Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan şehirlerle eşleşiyor

Nilüfer Belediyesi’nin Yunanistan ve Litvanya’daki belediyelerle Avrupa Birliği Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürüttüğü “Kırsal Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” isimli projenin ilk faaliyeti Nilüfer’de yapıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan şehirlerle eşleşiyor

Nilüfer Belediyesi’nin Yunanistan ve Litvanya’daki belediyelerle Avrupa Birliği Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürüttüğü “Kırsal Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” isimli projenin ilk faaliyeti Nilüfer’de yapıldı.


Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih ve Turizm Bürosu iş birliğinde koordine edilen “Kırsal Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar (Innovation for Rural Development - IRD)” Projesi’nin ilk etkinliği Yunanistan ve Litvanya heyetlerinin katıldıkları programla gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi, Yunanistan’ın Sakız Belediyesi ve Yunanistan’dan Mesta Kültür Derneği ile Litvanya Trakai Belediyesi ortaklığında, Avrupa Birliği Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürütülen projenin ilk ayağı 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Proje kapsamında Yunanistan ve Litvanya’dan gelen heyetler, ilk olarak Nilüfer İnovasyon Merkezinde,yerel yönetimlerde inovasyon merkezi kurma eğitimi aldılar.


Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve dernek temsilcilerinin yer aldığı, projenin Yunanistan ve Litvanyalı ortakları, Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin kuruluşu ve işleyişi hakkında iki gün süren eğitim aldı. Eğitim kapsamında yerel yönetimlerde kurumsal inovasyon sisteminin kurulması ve vatandaş katılımının sağlanması konularında Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin iyi örnekleri hakkında bilgi edinen heyet, kendi belediyelerinde kuracakları inovasyon merkezleri için ön hazırlık çalışmalarını tamamladılar. Eğitime katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adem Vural yaptığı konuşmasında, “Bu proje kapsamında Yunanistan ve Litvanya’dan gelen belediye yetkililerinin İnovasyon Merkezi’mizden aldıkları iyi örnekle kendi kurumlarını, şehirlerini ve sosyal hayatlarını geliştiriyor olmaları bizler için çok değerli. Birlikte yürüttüğümüz bu projenin gelecekte kuracağımız işbirlikleri için büyük önem arz ettiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.


Eğitimin ardından yabancı ortaklar Misi ve Gölyazı’da kendi ülkelerinden kırsal turizm, kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda iyi örneklerini paylaştı. Coğrafya ve turizm ekonomisi açısından Gölyazı Mahallesi ile benzerlikler gösteren Litvanya’nın Trakai Belediyesi Turizm Bilgilendirme Merkezi sorumlusu Viktoriya Podlipajeva ve Litvanya Kırsal Turizm Derneği Temsilcisi Simona Sovaite, bölgelerinde doğa ve kültürel turizm alanlarındaki öncü ve ilham verici uygulamaları anlattı.


Bunun yanı sıra, Misi Mahallesi ile benzerlikler gösteren Orta Çağ’da kurulan ve kentsel sit olan Yunanistan Sakız Adası’ndaki Mesta Köyü Kültür Derneği temsilcileri Leonarda Marina Pippidi ve Nikos Kounanos, imece usulü ile gerçekleştirdikleri çalışmaları ve öncü turistik uygulamalarını Misili ve Gölyazılı vatandaşlarla paylaştılar.


Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, “Nilüfer Belediyesi olarak Kırsal Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi’ni oldukça önemsiyoruz. Tecrübelerimizi paylaşırken bizlerin de onlardan öğreneceği çok şeyi olduğunu biliyoruz. Nilüfer Belediyesi’nin çabalarıyla doğa ve kültürel turizm konusunda önemli bir aşamaya geldik. Başta kentsel sitler olan Misi ve Gölyazı olmak üzere Nilüfer’in kırsal kesiminde kültürel turizmin kalkınması için geniş çaplı çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: CHP kazanırsa PKK dağdan İstanbul'a inecek
    1. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    2. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    3. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    4. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    5. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    6. İran: "Eğer körfezden petrol..
    7. Aydın: "Türk bankacılık sisteminin..
    8. Yavru kediyi suni teneffüs ile..
    9. Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
    10. Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit..
    11. Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin..
    12. Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan..
    13. Kaza geçiren motosikletlinin yardımına..
    14. Klasik otomobillerle festival korteji
    15. Jandarmadan teröristlere darbe üstüne..
    16. Ortaköy Mesire Alanı vatandaşların..
    17. Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt..
    18. Yıldırım, kaza yapan motorsikletliye..
    19. Aydın: "Türk bankacılık sistemi..
    20. Kaymakam Ünal, muhtarların mahalleleri..
    21. Piknik yapmaya gittiler, yağış etkisi..
    22. Aydın: "Hazine Destekli Kredi Garanti..
    23. CHP'den "mart ayı işsizlik rakamları"..
    24. Mücevher ihracatı, mayısta 362,1..
    25. SGK 1,5 yıl sonra ’yersiz ödeme’ dedi..
    26. İstanbul’da yaz Kur'an kursları başladı
    27. Çocuklarınızla vakit geçirin
    28. TETSİAD Başkan adayı Demir’e,..
    29. Sezai Karakoç oy vereceği ismi açıkladı!
    30. İŞKUR TYP alımları Sağlık bakanlığı,..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!