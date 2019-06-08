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Nilüfer, kültür merkezi olacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Nilüfer Belediyesinin hemen yanında bulunan Kültür Bakanlığına ait araziye 800 kişilik bir kültür evi yapmak için bakanlığa yazı yazdıklarını söyledi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:27
Nilüfer, kültür merkezi olacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Nilüfer Belediyesinin hemen yanında bulunan Kültür Bakanlığına ait araziye 800 kişilik bir kültür evi yapmak için bakanlığa yazı yazdıklarını söyledi. Nilüfer ilçesini kültür merkezi haline getirmek için kolları sıvadıklarını belirten Erdem, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen’in ismini taşıyan bir süre önce icra yoluyla satışı gündeme gelen sanat merkezininde ismini değiştirip Bursa Barosu ile ortak kullanım alanı oluşturacaklarını söyledi.


Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, yapmış oldukları etkinliklerin çok yoğun ilgi gördüğünü bu sebeple salonlara vatandaşların sığmadığını anlattı.


Yeni projelendirdikleri Kültür Merkezleri sayesinde yapılan etkinliklerde daha çok kişiye hitap etmeyi hedeflediklerini dile getiren Erdem, ""Yapmış olduğumuz etkinliklerde salonlara sığamaz olduk. Onun için salonlarımıza ilaveler yapmak istiyoruz. 5 yıllık projelerin arasında önce sanata ve kültüre yer ayırdık. İlk olarak Müjdat Gezen Kültün Evini aldık. Onunla ilgili çalışmalarımıza başladık. Yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Uludağ Üniversitesi’nin himayesinde olan Fethiye Kültür Merkezi de, Nilüferli vatandaşların rahatlıkla kullanabilecekleri bir salon. Yaklaşık bin kişiyi alabilecek ve yeni düzenlemelerle orada daha farklı etkinlikler yapılabilir. Eğer bunu ikili protokol haline getirebilirsek çok güzel olacak. Kısa sürede bununla ilgili çalışmaları başlatmak istiyoruz" dedi.



"Kültür Bakanlığına gerekli yazıları gönderdik"


İhsaniye Mahallesindeki Nilüfer Belediye binası yanında bulunan Kültür Bakanlığına ait araziye 800 kişilik yeni bir kültür merkezi inşa etmeyi planladıklarını sözlerine ekleyen Erdem,"O alana kültür evi yapılması konusunda bakanlığa gerekli yazıları gönderdik. Yaklaşık 800 kişilik bir salon yapılması için gereken projelerde hazır. Mahallelerde yapacağımız kültür evleriyle sanatı her alanda yaşamayı hedefliyoruz. Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Bursa Gazetecileri Cemiyeti ile yapmış olduğumuz ortak çalışmayla devam ediyor. İnsanlara etkinliklerle hizmet vermek için, Nazım Hikmet Kültür Evi, Konak Kültür Evi gibi merkezlerimizde yer bulamıyoruz. Bu dönem inşallah yatırımlarımızla bu ihtiyaçlarımızı gidermiş olacağız" dedi.



Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin ismi değişiyor


Baro’nun kendilerinden bir talebinin olduğuna da değinen Erdem, "Müjdat Gezen Kültür Evi’nin ismini değiştireceğiz. Baro ile ortak kullanacağız. Görükle bölgesinde de bir gençlik merkezi var. Ancak biraz zaman alacak. Şu an çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:27
  1. kültür
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