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Nilüfer Kent Konseyi’nde Neslihan Binbaş dönemi

Nilüfer Kent Konseyi’nin 18’nci seçimli olağan genel kurulu yapıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 10:16
Nilüfer Kent Konseyi’nde Neslihan Binbaş dönemi

Nilüfer Kent Konseyi’nin 18’nci seçimli olağan genel kurulu yapıldı. Başkanlık için iki ismin aday olduğu genel kurulda Neslihan Binbaş, 116 oy alarak Nilüfer Kent Konseyi’nin yeni başkanı seçildi.


Nilüfer Kent Konseyi’nin 18. Genel Kurulu’nda yeni başkan ve yürütme kurulu seçildi. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yapılan seçimli olağan genel kurulda iki aday yarıştı. Neslihan Binbaş ile Sertaç Şipka’nın başkan adayı olduğu genel kurul, geniş katılımla gerçekleşti.


Genel kurula, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin geçmiş dönem Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve gönüllüler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan genel kurulda, Divan Başkanlığı’nı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız yaptı.


Genel kurulda, adaylar Neslihan Binbaş ve Sertaç Şipka konuşma yaparak hedeflerini anlattı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yaptığı konuşmada, Kent Konseyi ve çalışmalarının önemine dikkat çekti. Demokrasinin güçlendiği, katılımcılığın arttığı Nilüfer’de Kent Konseyi’nin önemli katkılar sunduğunu belirten Turgay Erdem, “Kent Konseyi Nilüfer’de bundan sonra da bizlerin en önemli paydaşı olamaya devam edecek. Nilüfer’i yönetirken katılımcılığın çok önemli olduğunu savunuyoruz. 2009 yılından itibaren Mahalle Komiteleri’ni de kente kazandırarak katılımcılığa önemli örnek sunduk. Yeni nesil Nilüfer’de daha güçlü bir katılımcılık anlayışı olmasını istiyoruz. Bu nedenle Kent Konseyi ve Mahalle Komiteleri bizler için çok önemli. Seçimler Nilüfer için hayırlı olsun. Nilüfer’deki demokrasi tüm Türkiye’ye örnek olsun” dedi.


Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de görev süresince kendisine destek verenlere teşekkür ederek, “Bugün genel kurula gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti. Burada tam bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Nilüfer Kent Konseyi yıllardır Nilüfer için çok önemli çalışmalara imza attık. Paydaşlarımızla, gönüllülerimizle elimizi taşın altına koyduk. Nilüfer Kent Konseyi Türkiye’de örnek ve saygın bir yapı haline geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu Neslihan Binbaş 116 oy, Sertaç Şipka ise 60 oy aldı. Neslihan Binbaş yeni dönemde Nilüfer Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yapılan gizli oylama sonucu Yürütme Kurulu da belirlendi.


Nilüfer Kent Konseyi Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:


Akademik Odalar Temsilcisi: Ali Yavuz Kaya


Meslek Odaları Temsilcisi: Mehmet Avcı


Mahalle Muhtarları Temsilcisi: Erol Yılmazer


STK Temsilcileri: Ümit Özmen, Emre Karagöz


Sendika Temsilcisi: Özdemir Aslan


Üniversite Temsilcisi: Gülsayan Atanur


Temsilci Üyeler: Nilgün Apak, İsmail Yavuz

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:16
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