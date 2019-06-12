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Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı halkla belirleniyor

Nilüfer Belediyesi, yeni dönemin stratejik plan çalışmalarını, katılımcılığı artırmak için mahalle çalıştayları ile sürdürecek.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı halkla belirleniyor

Nilüfer Belediyesi, yeni dönemin stratejik plan çalışmalarını, katılımcılığı artırmak için mahalle çalıştayları ile sürdürecek. 19 Haziran’da başlayacak mahalle çalıştaylarında, halkla birlikte bölgenin öncelikli meseleleri ve fırsatları ele alınarak çözüme yönelik ortak yollar bulunacak.


Nilüfer Belediyesi’nin 2020-2024 dönemine ait stratejik planında mahalle halkı da söz sahibi olacak. Nilüfer Belediyesi, “Benim mahallem benim geleceğim” sloganıyla mahalle çalıştayları düzenleyerek halkın da stratejik plan çalışmalarına katılmalarını sağlayacak. Nilüfer’in 64 mahallesini kapsayacak çalıştaylar 10 ayrı grupta yapılacak. 6-8 arası mahalleden oluşan bu gruplarda çağrılan temsilcilerle ve mahallelerde her yaş ve her kesimdenhalkın katılımıyla stratejik planlama sürecinden beklenti tartışılacak.


Bu çalıştaylarla, mahallelerin öncelikleri ve öne çıkan özelliklerinin anlaşılması ve temalar oluşturulması hedefleniyor.


İlk çalıştay 19 Haziran Çarşamba günü iki ayrı buluşma ile başlıyor. İlk buluşma İhsaniye, Esentepe, Karaman, Fethiye, Cumhuriyet, Barış ve Ataevler Mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleşecek. Çalıştayın adresi Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonunda olacak.


Aynı tarihte Badırga, Çatalağıl, Gölyazı, Karacaoba, Başköy, Fadıllı ve Akçalar Mahallesi sakinleri ile de Gölyazı Mahallesi Meydanı’nda çalıştay gerçekleştirilecek.


25 Haziran’a kadar devam edecek mahalle çalıştaylarında, mahalle halkı karar süreçlerinde yer alırken, aynı zamanda birlikte meseleleri keşfedecek, sorunlara birlikte çözüm bulacak. Farklı bir stratejik plan hazırlanmasına ve yeni nesil belediye hikayesinin yazılmasına katılmış olacak.


Bölge toplantılarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor, stratejik planlama çalıştaylarında değerlendirilecek.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, genç yaşlı her yaştan ve her kesimden Nilüferli’yi mahallesi için söz sözlemeye,şehrin geleceğine katkı sunmaya ve yeni nesil Nilüfer’i tasarlamaya davet etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
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