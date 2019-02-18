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Nilüfer Belediyesi’nden Dünya Öykü Günü etkinliği

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle her yıl düzenlediği Dünya Öykü Günü etkinliği bu yıl da Bursa’da öykü tutkunlarını buluşturdu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:23
Nilüfer Belediyesi’nden Dünya Öykü Günü etkinliği

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle her yıl düzenlediği Dünya Öykü Günü etkinliği bu yıl da Bursa’da öykü tutkunlarını buluşturdu.


16 yıldır bütün dünyada kutlanan Dünya Öykü Günü, Bursa’da öykü yazarları ile edebiyat meraklılarını biraraya getirdi. Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde, Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) iş birliği ileNazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen etkinlik, çocuklara öykü dinletisi ile başladı. Etkinlikte Güldeniz Akça, Aymen Akça Yazar, Fadime Erezer, İsmail Demir, Çiğdem Metin, Nihal Aksoy, Tuba Deli ve Mesut Akça çocuklar için kısa öyküler okudu.


’Umuda Öyküler’ sloganıyla düzenlenen buluşmada, Dünya Öykü Günü’nün aynı zamanda fikir babalığını yapan yazar Özcan Karabulut’un kaleme aldığı Dünya Öykü Günü Bildirisi Şair Süreyya Akçay tarafından okundu.


Cevdet İrketi’nin Yusuf Nazım’a ait bir öyküyü okuduğu öykü dinletisinin ardından Yusuf Nazım’ın katılımı ile söyleşi gerçekleştirildi. Ali İpek ve Şaban Akbaba’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Yusuf Nazım, eserleri, yazın hayatı ve yazma süreçleri hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Öykülerini gerçeklikten yola çıkarak kaleme aldığını söyleyen Nazım, "Dünya ve özellikle bizim yaşadığımız topraklar bu yönü ile çok zengin, öyküsü kaleme alınacak onca yaşanmışlık beni gerçekliğe yöneltti hep. Yan karakterler ve insan-doğa ilişkisi hikaye gücü ve kurmacalarla desteklense de ana karakterler ve olaylar gerçekliğe dayanır benim öykülerimde. Bu durum da gerçekliğin kalıcı olmasını sağlıyor bence" diye konuştu.


Söyleşinin ardından 2019 BUYAZ Öykü Onur Ödülüne değer bulunan Yusuf Nazım’a ödülünü Bursa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı aynı zamanda daNilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olan Güney Özkılınç verdi.


Törende ayrıca derneğin edebiyat atölyesi katılımcılarına da hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:23
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