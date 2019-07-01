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Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu “Nirengi” ile büyüledi

Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Anadolu’nun yanı sıra Balkanlar ve Kafkaslar’ın kültür mozağini yansıttığı “Nirengi” adlı gösterisi ayakta alkışlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53
Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu “Nirengi” ile büyüledi

Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Anadolu’nun yanı sıra Balkanlar ve Kafkaslar’ın kültür mozağini yansıttığı “Nirengi” adlı gösterisi ayakta alkışlandı.


Türkiye’nin dört bir yanından halk oyunlarının yanı sıra Balkanlar ve Kafkaslar’ın da kültür mozaiğini Nirengi gösterisinde buluşturan Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, performansıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Merinos AKKM’deki gösteri ilgi gördü. Gösteriyi, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de ilgiyle izledi. 278 kişiden Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, performanslarıyla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. İki bölümden oluşan Nirengi gösterisinin ilk bölümünde master grubu izleyici karşısına çıktı.


Yöresel kıyafetlerle renk cümbüşünün yaşandığı sahnede,master grup hünerlerini sergiledi. Nirengi’nin ikinci bölümünde sahneye çıkan genç ve performans grubu da, Ege’den Doğu Anadolu’ya, Karadeniz’den İç Anadolu’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar oynadıkları yöresel oyunlarla izleyenleri diyardan diyara yolculuğa çıkardı. Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, oryantal ve Roman danslarıyla da izleyenleri coşturdu.


Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, gecenin finalini “Nirengi” adı verilen koreografiyle yaptı. Gösteriye özel hazırlanan müzikle sahneye çıkan bütün gruplar, halk oyunlarını birbiriyle harmanlayarak aynı anda sundu. Salonu tıklım tıklım dolduranlar, Nilüfer Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nu dakikalarca ayakta alkışladı.


Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına eğitmen ve oyuncuları tebrik etti. Özer, “9 ay boyunca çok büyük emek verdiler, sıkı çalıştılar. Dans gösterisiyle sadece Nilüfer’in değil, Bursa’nın gururu oldular. Muhteşem dans gösterisinde büyük emek veren eğitmen ve sanat yönetmenlerini de tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:53
  1. kültür
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