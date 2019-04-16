Nilüfer Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Nilüfer Belediye Meclisi, 2019-2024 döneminin ilk toplantısını yaptı. Toplantıda komisyon üyeleri belirlendi.

Nilüfer Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Turgay Erdem başkanlığında ‘Barış Meclisi’nde yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıya muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Turgay Erdem bütün meclis üyelerine başarılar diledi. Mecliste alınacak kararlarla Nilüferlileri gülümsetmeye, tüm canlıları mutlu etmeye devam edeceklerini ifade eden Turgay Erdem, “Yeni nesil Nilüfer’i hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Nilüfer’i Türkiye’de yine ilk sıralara yerleştirecek hizmetlerimizi sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. 31 Mart seçimlerinde bana duydukları güveni, verdikleri oylarla ortaya koyan Nilüfer halkına teşekkür etmek istiyorum. Bu güvenin verdiği sorumluluğu lâyıkıyla taşıyacağıma inanıyorum. Nilüfer’de açtığımız bu yeni sayfada, yepyeni başarılar için bütünmeclis üyesi arkadaşlarımızın canla başla çalışacağını da biliyorum. Ayrıca, bu güne kadar Nilüfer’e hizmet eden kurucu başkanımız merhum Ziya Güney’e, Faruk Baykal’a, Mustafa Bozbey’e, geçmiş dönem meclis üyelerine, geçmiş dönem ve şimdiki bütün muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda grubu bulunan partilerin sözcüleri de yeni dönem için dileklerini ifade etti. CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, yeni çalışma döneminin Bursa ve Nilüfer için hayırlı olmasını dileyerek, “Millet ve cumhur ittifakı olarak gelen meclis üyelerinin artık Nilüfer ittifakını kurup, bu ülkeye, şehre, Nilüfer’e başarılı, yararlı ve halkı gülümsetecek çalışmalara imza atacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü Gökhan Dinçer de 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarının Nilüfer’e ve bütün ülkeye hayırlı olması dileğinde bulunarak, “2019-2024 çalışma döneminde Adalet ve KalkınmaPartisi Grubu olarak olumlu gördüğümüz bütün çalışmalara destek olacağız. Olumsuz gördüğümüz çalışmalarda ise Nilüfer halkının bize verdiği muhalefet görevini yerine getireceğiz” diye konuştu.

Toplantıda İYİ Parti Grup Sözcüsü Osman Uçar ve MHP Grup Sözcüsü Şenol Keleş de söz alarak yeni çalışma dönemi için dileklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Meclis Divan Katipliği ve Meclis Başkan Vekilliği ve Komisyon Üyelikleri seçimlerine geçildi. Birinci Başkan Vekili Feridun Uyruk, İkinci Başkan Vekili Vildan Özkula oldu.

Toplantı sonrası Başkan Turgay Erdem, yeni seçilen meclis üyeleri ve muhtarlarla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yeni göreve seçilen meclis üyeleri ve muhtarları bir kez daha kutlayan Başkan Turgay Erdem, “Herkese bir kez daha hayırlı olsun. İyi bir ekip olarak muhtarlar ve meclis üyelerimizle güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Yapacağımız çalışmalar Nilüfer’e değer katacak. Nilüfer halkı bize önemli bir görev verdi. Oy oranımızı da arttırarak ayrı bir sorumluluk da yükledi” dedi.