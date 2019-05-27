NİLSEMDER’de nöbet değişimi

Nilüfer Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’ni (NİLSEM) desteklemek amacıyla 3 yıl önce faaliyete geçirilen NİLSEM Eğitim Kültür Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin (NİLSEMDER) olağan genel kurulu yapıldı. Genel Kurul’da Kurucu Başkan Ahmet Gürmeriç görevini İsmail Rodoplu’ya devretti.

Nilüfer Belediyesi 100. Yıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda açılış konuşması yapan derneğin kurucu başkanı Ahmet Gürmeriç, Rotary 2440. Bölge Federasyonu ile Nilüfer Belediyesi arasında 2012 yılında imzalanan protokol sonrasında kurulan NİLSEM’in farklı branşlarda meslek edindirme kursları açtığını, Rotary kulüpleri ile ortak projeler yaptığını söyledi. Ahmet Gürmeriç, NİLSEM’in faaliyetlerine süreklilik, hukuki altyapı ve kurumsal nitelik kazandırmak amacıyla NİLSEMDER’in 3 yıl önce kurulduğunu ve üyeleri arasında eğitime gönül verenlerin yer aldığı belirterek, “NİLSEMDER, NİLSEM’in faaliyetlerini etkinleştirmeye, geliştirmeye, kursiyerleri ekonomik ve sosyal olarak kalkındırmaya yönelik çalışmalar yapıyor” dedi.

Ahmet Gürmeriç’in konuşmasının ardından, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunup ibra edildi. Daha sonra tek liste ile seçime gidildi. Yapılan seçim sonrasında, İsmail Rodoplu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Volkan Şenüren, Kasım Çapraz, Yasemin Kartal, Yekta Erkul, Şükran Amil ve Ülker Altıngörev aldı.

Seçimlerin ardından açıklama yapan yeni Başkan İsmail Rodoplu, kurucu başkan Ahmet Gürmeriç ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Yeni seçilen yönetim kurulu olarak 3 yıl süreyle görev yapacaklarını söyleyen Rodoplu, derneğin asıl amacının kadın girişimciliğini desteklemek ve yaygınlaştırmak olduğuna dikkat çekti. Rodoplu,“Kurs, seminer ve paneller düzenleyerek paydaşlarımız için katma değer sağlamaya çalışıyoruz. NİLSEM’in kursiyerlerinin ekonomik gelişimine katkı amacıyla iktisadi kimliğimizle satış yapan, danışmanlık hizmetleri veren örnek bir sivil toplum kuruluşuyuz. Dernek olarak önümüzdeki 3 yıllık süreçte bugüne kadar olduğu gibi NİLSEM’e tüm gücümüzle destek vermeyi sürdüreceğiz. Yeni dönemde de hazırlayıp hayata geçireceğimiz projelerle, NİLSEM’in faaliyetleriningelişmesine katkı yapmayı sürdüreceğiz” dedi.