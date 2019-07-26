Nill De Pauw Çaykur Rizespor'da

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Belçika 1. Lig ekiplerinden SV Zulte Waregem'de forma giyen Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Çaykur Didi Stadı'nın toplantı odasında imza töreni düzenlendi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, burada yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belçika 1. Ligi'nde kadrolarına önemli bir takviye yaptıklarını aktaran Er, "Nill De Pauw ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Bundan önce İsmael Diomande ile imza töreni yapmıştık. İnanıyorum ki transferlerimizin takımımıza katkıları olacaktır. Hayırlı olsun." dedi.

Belçikalı futbolcu Nill De Pauw ise bir hafta boyunca sportif direktör Yılmaz Bal ile görüşmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm çabalar sonunda transferim gerçekleşti. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık Çaykur Rizespor'un futbolcusuyum. Eşim de Rize'yi beğendi. Burayı da gezdik. Doğası ve yemekleri çok güzel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rizeli olduğunu daha önce duymuştum. Bir fırsat olursa görüşmek için, memnun olurum. Çok politik bir insan değilim. Politika ile ilgilenmiyorum fakat Erdoğan'ın yaptığı işleri ve insanların ondan memnun olduğunu duydum."