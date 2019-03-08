Nil Nehri’nde korkutan gemi yangını Mısır’ın başkenti Kahire’de, Nil Nehri kıyısında bir gemide yangın çıktı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de, Nil Nehri kıyısında bir gemide yangın çıktı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de, Nil Nehri üzerinde 3 katlı bir restoran gemi bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Şehrin Maadi ilçesinde meydana gelen yangında 3 kişi yaralanırken, yaralıların tedavisinin ayakta yapıldığı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı. Olay yerine sevk edilen 8 itfaiye yoğun çalışmaların ardından yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle gemi kullanılmaz hale geldi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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