Niksar’da Ramazan pide fiyatları belli oldu

Ramazan ayı sofralarının vazgeçilmezi olan ve Tokat’ın Niksar ilçesinde bir diğer adıyla tırnaklı pide olarak bilinen Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu.

Niksar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Ekrem Özşen, ramazan pidesi fiyatlarının belli olduğunu açıkladı. Özşen, geçen yıl 450 gram olan ve 2.5 TL’den satılan sade ramazan pidesinin bu yıl 400 gram olarak 2.5 TL’den, geçen yıl 3 TL olan 450 gram susamlı yumurtalı pidenin ise 400 grama düşürülerek 3.5 TL’den halka sunulacağını açıklandı.

Niksar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Ekrem Özşen; “Ramazan ayımızın vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin bu yıl ki satış fiyatları belli oldu. Tokat Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliğinin belirlemiş olduğu fiyatlarla diğer adıyla Niksar’da tırnaklı pide olarak bildiğimiz ramazan pidesinin bu yıl ki satış fiyatlarını, 400 gram sade pide 2.5 TL’den, 400 gram yumurtalı susamlı pide ise 3.5 TL’den satışa sunulmasını belirledik. Başta Niksar halkımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli ramazanlar diliyorum” dedi.

Maliyetlerin arttığına dikkat çeken, Niksar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Ekrem Özşen; “1 yıl içerisinde 70 TL olan unun çuvalı 100 liranın üzerine çıktı. Asgari ücret ve sigorta 2 yılda %50 den fazla arttı yakıttaki zam yüzde yüzü buldu. Biz de yeni fiyatlarımızı vatandaşı da düşünerek en asgari tutarda artışla bu fiyata çektik. Böylece 400 gram sade Pide 2,5 TL’ye, 400 gram yumurtalı susamlı pide 3.5 TL’den satılacak. Bu fiyatlar Niksar, Erbaa ve Reşadiye ilçeleri içinde geçerli olacak” diye konuştu.