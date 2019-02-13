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Niksar’da mahalli idareler seçim bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
Niksar’da mahalli idareler seçim bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Halk Eğitim Merkezi salonunda Tokat Vali Yardımcısı ve Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısına Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Halil Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, muhtarlar ve muhtar adayları ile ilgililer katıldı.


Vali Yardımcısı Gödekmerdan seçimlerin centilmence geçmesi dileğinde bulunarak,"Önümüzde mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimleri var. Hepimizin görevi bu seçimleri kanunlara uygun bir şekilde yapmak suretiyle açık şeffaf vatandaşlarımızın hür iradesini sandığa yansımasını sağlamaktır. Burada siyasi partilerimize adaylarımıza düşen görevler var devlet memurlarına düşen görevler var bunların hepsini yapacağımız sunumda izleyeceğiz. Devlet memurları olarak bizlerde tam tarafsız bir şekilde bütün adaylara ve siyasi partilere eşit mesafede olmak şartıyla görevlerimizi yerine getireceğiz. Kamu kurumlarımız yine aynı şekilde kanunların çizdiği sınırlar içerisinde görevlerini yerine getireceklerdir. Siyasi partilerden beklentimiz de herhangi bir olumsuzluk olmadan bir küskünlük bir kavga olmadan olumsuz bir durum olmadan seçimlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Centilmenlik kardeşlik içerisinde vatandaşımızın tercihlerine saygı duyarak seçimleri gerçekleştirmektir. Seçimler yargı organlarının yönetimi ve denetimi altında yapılır. Bu bir güvencedir çünkü yargı organları bağımsız ve tarafsız olarak hareket ederler, onların yönetiminde seçimlerin yapılması bizim için önemli. Bizler de idareciler olarak kamu görevlileri olarak ve siyasi partiler olarak da yargı organlarına ilçe seçim kurulu başkanlığına yardımcı olmak zorundayız. Seçimlerin ilçemiz için memleketimiz için ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah herhangi üzücü bir olay olmadan seçimleri yapar ve neticelerini hep birlikte alırız." dedi.


Toplantı İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ömer Özerdemir, tarafından seçim günü alınacak tedbirlerin anlatılmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
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