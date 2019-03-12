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Niksar’da “İstiklal Marşının Kabulünün 98. yıl dönümü” kutlandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı” düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 15:04
Niksar’da “İstiklal Marşının Kabulünün 98. yıl dönümü” kutlandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı” düzenlendi.

 

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda Niksar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Tarih öğretmeni M. Necati Güneş tarafından yapıldı.

 

Programda, Oratoryo ve İstiklal Marşı ile ilgili öğrenci gösterilerinin ardından müzik dinletisi sunuldu ve şiirler okunduktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

 

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programının finalinde ise Kitap Tokat projesi kapsamında okuma kültürü ödül töreni düzenlendi.

 

Programa Tokat Vali Yardımcısı Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Başsavcı vekili Murat Acer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, belediye başkan adayları, vatandaşlar, idareciler, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:04
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