Niksar’da Camilerde Ramazan temizliği

Tokat’ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesi tarafından Ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan camilerde temizlik çalışması başlatıldı.

Niksar Belediyesi tarafından oluşturulan cami temizleme ekibi teravih namazının başlayacağı ilk güne kadar ilçedeki tüm camilerin temizliğini tamamlayacak. Çalışmalar kapsamında ilçedeki camilerin genel temizliği yapılıyor. Camilerin, halı, kitaplık, pencere ve avizeleri ile birlikte vatandaşların kullandığı tüm alanlarda detaylı bir temizlik çalışması yapılıyor. Temizlik çalışmalarının ardından da camilere son olarak da gül suyu sıkılıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ibadethanelerin temizliğine son derece önem verdiklerini belirterek, Ramazan Ayı öncesinde camileri kapsamlı bir şekilde temizlediklerini ve vatandaşların huşu içerisinde ibadetlerini yapmaları için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Cami imamlarına her konuda destek verdiklerini belirten Başkan Özcan, halkın yararına olan her işe koştuklarını ve koşmaya da devam edeceklerini kaydetti.