  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Yerinde Dönüşüm' projesinde Türkiye için sözleri! Rekor başvuru deyip Mehmet Özhaseki, 250 bini aştı dedi!

İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Ticaret Bakanı Bolat böyle duyurdu! Macaristan ile 5 işbirliği protokolü imzalandı

Sultanahmet ve Taksim'de Zara ile McDonald's protestosu!

Böyle bir şaşkınlık görülmedi... Akıllara ziyan olay: Alev alan kamyonu benzinliğe park etti

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 954 bin liraya geriledi

Fahrettin Koca, 6 Şubat depremi için helallik istedi!

Acun'la ilgili sözleri Türkiye'yi salladı

Yürekleri sızlatan görüntü! Türkiye'ye inen Gazzeli secdeye kapandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İsrail şu anda sıkışmış durumda, tüm dünya artık Gazzelilerin yanında"
Aktüel Nikola'nın kurucusu Trevor Milton'a federal savcıların önerdiği 11 yıllık ceza sonuçlandı! Bakın ne kadar ceza aldı
Aktüel

Nikola'nın kurucusu Trevor Milton'a federal savcıların önerdiği 11 yıllık ceza sonuçlandı! Bakın ne kadar ceza aldı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 22:31:00 - 2023-12-18 22:34:24
Nikola'nın kurucusu Trevor Milton'a federal savcıların önerdiği 11 yıllık ceza sonuçlandı! Bakın ne kadar ceza aldı

Elektrikli araç şirketi Nikola'nın (NKLA) yaratıcısı ve eski icra kurulu başkanı Trevor Milton, Pazartesi günü yatırımcıları kandırmaktan dört yıl hapis cezası aldı.

Elektrikli araç şirketi Nikola'nın (NKLA) yaratıcısı ve eski icra kurulu başkanı Trevor Milton, Pazartesi günü yatırımcıları kandırmaktan dört yıl hapis cezası aldı.

Verilen hapis cezası, federal savcıların önerdiği 11 yıllık cezadan önemli ölçüde daha kısa oldu. Hüküm verilmeden önce Trevor Milton en fazla 60 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirdi.

Mahkeme, Milton'ın şirketin hidrojen yakıt hücresi ve batarya-elektrikli ticari araç teknolojileriyle ilgili olarak yatırımcılara ve kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini tespit etti.

Ekim 2022'de New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcılığı, Milton'ın "şirketin faaliyetlerinin neredeyse her yönüyle" ilgili yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunarak sürekli olarak yanıltıcı davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Ayrıca sosyal medya platformlarında ve podcast röportajlarında aldatıcı beyanlarda bulunarak kamuoyuna karşı dolandırıcılık yapmakla suçlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu iddiaların ardından Nikola'nın hisse senedinin değeri, hisse başına 73 doların üzerindeki en yüksek seviyesinden önemli ölçüde düştü ve şu anda hisse başına bir dolardan daha az bir değere sahip.

NKLA'nın hisse senedi fiyatı Pazartesi günü öğleden sonraki işlemlerde %0,60 oranında düştü.

'Yerinde Dönüşüm' projesinde Türkiye için sözleri! Rekor başvuru deyip Mehmet Özhaseki, 250 bini aştı dedi!
'Yerinde Dönüşüm' projesinde Türkiye için sözleri! Rekor başvuru deyip Mehmet Özhaseki, 250 bini aştı dedi!

Ekonomi

'Yerinde Dönüşüm' projesinde Türkiye için sözleri! Rekor başvuru deyip Mehmet Özhaseki, 250 bini aştı dedi!

Tarım devi o şirket iflas etti!
Tarım devi o şirket iflas etti!

Ekonomi

Tarım devi o şirket iflas etti!

Tesla gündeme oturdu! BYD Song L, Çin'de kapış kapış satın alacaklar
Tesla gündeme oturdu! BYD Song L, Çin'de kapış kapış satın alacaklar

Otomotiv

Tesla gündeme oturdu! BYD Song L, Çin'de kapış kapış satın alacaklar

Avustralya'nın acı gerçek kapısını çaldı! Sel ortalığı karıştırdı: onlarca araçlar battı, timsahlar yüzdü! Dehşeti yaşadılar
Avustralya'nın acı gerçek kapısını çaldı! Sel ortalığı karıştırdı: onlarca araçlar battı, timsahlar yüzdü! Dehşeti yaşadılar

Dünya

Avustralya'nın acı gerçek kapısını çaldı! Sel ortalığı karıştırdı: onlarca araçlar battı, timsahlar yüzdü! Dehşeti yaşadılar

İspanya'ya beklenmedik şok: Rus turistler Mısır, Tayland ve Türkiye'ye akın ettiler!
İspanya'ya beklenmedik şok: Rus turistler Mısır, Tayland ve Türkiye'ye akın ettiler!

Yaşam

İspanya'ya beklenmedik şok: Rus turistler Mısır, Tayland ve Türkiye'ye akın ettiler!

Japonya Savunma Bakanlığı: 6 bin kilometrenin üzerinde tahmin ediyoruz! Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya Savunma Bakanlığı: 6 bin kilometrenin üzerinde tahmin ediyoruz! Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Dünya

Japonya Savunma Bakanlığı: 6 bin kilometrenin üzerinde tahmin ediyoruz! Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23