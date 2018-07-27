Nikki Haley, 'İsrail Savunucusu Ödülü'nü aldı

ABD’de, İsrail için Hıristiyanlar Birliği tarafından düzenlenen 13’üncü İsrail gecesinde ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, "İsrail Savunucusu Ödülü"ne layık görüldü. Haley ödülü ''2024'ün Başkanı'' tezahüratı eşliğinde aldı.

İsrail için Hıristiyanlar Birliği oluşumunun düzenlediği gecede konuşan Birleşmiş Milletler İsrail Büyükelçisi Ron Dermer, ''İsrail'i Trump yönetiminden daha fazla destekleyen bir ABD yönetimi olmamıştı'' dedi. ABD ve İsrail’in arasındaki ittifakın hiç bu kadar güçlü olmadığının altını çizen Dermer, ''Başkan Trump, cesurca politik kararla ölümsüzlüğe adım attı. İsrail ve Yahudi halkı için yaptığınız her şey için asla unutulmayacaksınız'' ifadelerini kullandı.