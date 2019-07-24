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Nike'ın "Ay Ayakkabısı" açık artırmada rekor fiyata satıldı

ABD'li spor ürünleri firması Nike'ın 1972 Yaz Olimpiyatları için yalnızca 12 çift ürettiği Moon Shoe, açık artırmada 437 bin dolara alıcı buldu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02
Nike'ın "Ay Ayakkabısı" açık artırmada rekor fiyata satıldı

ANKARA (AA) - ABD'li spor ürünleri firması Nike'ın özel yapım "Moon Shoe" (Ay Ayakkabısı) modelinden bir çift ayakkabı açık artırmada 437 bin 500 dolara satıldı.

CNN'in haberine göre, Sotheby's Müzayede Evi'nin New York'ta düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılan 1972 üretimi spor ayakkabı, rekor fiyata, 437 bin 500 dolara alıcı buldu.

Haberde ayakkabıyı koleksiyoncu Miles Nadal'ın satıl aldığı ve Toronto'daki özel müzesinde sergilemeyi planladığı belirtildi.

Ünlü koleksiyoncunun, aynı müzayede evinden geçen hafta da toplam değeri 850 bin dolar olan nadir spor ayakkabılar satın aldığı aktarıldı.

Moon Shoe modeli, şirketin kurucularından Bill Bowerman tarafından Münih 1972 Yaz Olimpiyatlarına katılan sporculara özel olarak yalnızca 12 çift üretilmişti.

Bundan önce açık artırmada en yüksek fiyata satılan ayakkabı rekoru, dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan'ın Los Angeles 1984 Yaz Olimpiyatlarının basketbol finalinde giydiği imzalı ayakkabılarına aitti. Ayakkabı, 2017'de 190 bin dolara alıcı bulmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02
  1. AYAKKABI
  2. Bill Bowerman
  3. Nike
  4. rekor satış

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