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Yaşam Nike
Yaşam

Nike

Nike ne zaman, nasıl kuruldu? Nike ne üretiyor? Nike müşteri yaş aralığı kaçtır? Nike ürünleri özellikleri nelerdir? Dünya markası Nike hakkında bilinmeyenler…

Yeniakit Publisher
2020-08-22 21:16:00 -
Nike

Nike’ın sahibi kimdir? Oregon Üniversitesi'nde atletizm koçu olan Bill Bowerman ve eski öğrencisi Phil Knight tarafından 1964'te Blue Ribbon Sports olarak kuruldu. İlk perakende satış mağazalarını 1966'da açtılar ve Nike marka ayakkabıyı 1972'de piyasaya sürdüler. Şirket, 1978'de Nike, Inc. adını aldı ve iki yıl sonra halka açıldı.

Nike ne zaman kuruldu?

Nike, 25 Ocak 1964'te Blue Ribbon Sports adıyla Bill Bowerman ve Phil Knight tarafından kuruldu ve resmi olarak 30 Mayıs 1971'de Nike, Inc. oldu. Şirket adını Yunan zafer tanrıçası Nike'den alıyor. 

İlk Nike ayakkabı nerede yapıldı?

Nike, ilk olarak Blue Ribbon Sports (BRS), Eugene, Oregon'da kuruldu ve işletildi. Başlangıçta Japon koşu ayakkabılarının resmi ABD distribütörü olarak kurulmuştu ve ilk yılında yaklaşık 1.300 çift ayakkabı satacaktı.

Nike web sitesi ne zaman oluşturuldu?

1999 yılının başlarında Nike, ayakkabılarını ve diğer ürünlerini şirketin web sitesi aracılığıyla doğrudan tüketicilere satmaya başladı.

Nike sloganını nasıl oluşturdu?

Nike'ın ikonik Türkçe’de Sadece Yap anlamına gelen"Just Do It" sloganı 1970'lerde kötü şöhretli bir katilin son sözlerinden ilham aldı. Wieden ve Kennedy reklam ajansının kurucusu Dan Wieden, sloganı dünyaya tanıtan 1988 tarihli bir TV reklamı için "Just Do It" ifadesini uyarlamak için ilham aldı.

Nike ürünleri nelerdir?

Nike geniş yelpazeli spor ekipmanları üretiyor. İlk ürünleri paletli koşu ayakkabılarıydı. Halihazırda atletizm, beyzbol, buz hokeyi, tenis, futbol futbolu, lakros, basketbol ve kriket dahil olmak üzere çok çeşitli sporlar için ayakkabı, formalar, şortlar, kramponlar, baselayerler vb. üretiyor.

Nike neden tercih ediliyor? 

Nike için marka değerinin yanında, yenilikçi teknolojik, yüksek kaliteli / şık ürünler, sporun ahengine uygun, maksimum performanslı ürünler üretmek oldukça önem taşır.

Nike'ı hangi yaş grupları tercih ediyor?

Nike çoğunlukla Nike, 15-40 yaşları arasındaki tüketicileri hedeflemektedir. Şirket, hem erkek hem de kadın sporculara eşit şekilde hitap ediyor ve uzun vadeli marka sadakati oluşturmak için gençlere daha fazla odaklanıyor.

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