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Nikaragua'daki siyasi açmaz

Hükümet ile muhalefet koalisyonu, siyasi krizi çözmek için yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaştı- Hükümet, geçen yıl nisanda başlayan hükümet karşıtı protestolarda tutuklanan 640'a yakın muhalifi 90 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etti- Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado:- "Seçimler yapılmalı, basın özgürlüğü, demokrasi ve insan hakları yeniden tesis edilemeli. Nikaragua'da bunlar olmadan huzura kavuşmamız mümkün değil"

21 Mart 2019 Perşembe 12:11
Nikaragua'daki siyasi açmaz

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Daniel Ortega liderliğindeki sosyalist Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümeti, ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Medeni İttifak ile anlaşmaya vardı.

Hükümet, anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenine bozmakla" suçlanarak tutuklanan 640'a yakın muhalif protestocuyu 90 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etti.

Taraflar yayımladıkları uzlaşma belgesinde, müzakerelerin gündeminin seçim reformu, seçim kurullarının bağımsızlığının ve kuvvetler ayrılığının sağlanmasına yönelik düzenlemeler olacağı, müzakerelerin başlamasıyla tutuklu protestocuların serbest bırakılacağı ve yaptırımların askıya alınması için uluslararası topluma çağrı yapılacağı belirtildi.

Amerika Devletler Örgütünün seçim reformuna ilişkin müzakerelerde gözlemci olacağı, tutukluların serbest bırakılmasının ise Uluslararası Kızılhaç gözetiminde yürütüleceği kaydedildi.

- Kosta Rika'dan serbest seçim çağrısı

Öte yandan Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Nikaragua'da serbest seçimler yapılmadan Orta Amerika ülkelerinin sükunete kavuşamayacağını ifade etti.

ABD'ye ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Alvarado, "Seçimler yapılmalı, basın özgürlüğü, demokrasi ve insan hakları yeniden tesis edilmeli. Nikaragua'da bunlar olmadan huzura kavuşmamız mümkün değil. Nikaragua'da kurumsal bir siyasi çözüme ulaşılması tüm bölgenin çıkarına." dedi.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:11
  1. Hükümet karşıtı protestolar
  2. Nikaragua
  3. siyasi açmaz

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