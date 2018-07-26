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Nikaragua'daki protestolarının sonucu ağır oldu

Nikaragua'da 18 Nisan'da başlayan hükümet karşıtı protestolarda, 25 Haziran'a 448 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 23:40
Nikaragua'daki protestolarının sonucu ağır oldu

Nikaragua'da Nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında 448 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nikaragua İnsan Hakları Derneğinin yayınladığı rapora göre, 18 Nisan-25 Haziran'daki hükümet karşıtı protestolarda 448 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da katolik kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 23:40
  1. Nikaragua
  2. hükümet karşıtı protesto

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