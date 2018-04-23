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Nikaragua'da reform iptal edildi

Devlet Başkanı Ortega'nın 16 Nisan'da kabul ettiği kararnameye karşı düzenlenen gösterilerde 26 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, geri adım atıldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:18
Nikaragua'da reform iptal edildi

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede 26  kişinin hayatını kaybettiği protestolara neden olan sosyal güvenlik sistemi reformunun iptal edildiğini bildirdi. 

Ortega, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da  kararnameyle kabul ettiği değişikliklerin iptal edildiğini belirtti.

Bu arada insan hakları örgütleri, sistem değişikliği nedeniyle 5  gündür devam eden gösterilerde en az 26 kişinin öldüğünü duyurdu.

Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları  çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve  yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Bunun  üzerine işçi ve emeklilerin başlattığı gösteriler, Ortega iktidarında  Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak  nitelendiriliyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:18
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