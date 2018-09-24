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Nikaragua'da protestolar yeniden başladı!

Nikaragua'da nisanda başlayan ve ağustos ortalarında sona eren hükümet karşıtı protestoların tekrar alevlenmesi sonucu çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:19
Nikaragua'da protestolar yeniden başladı!

Emniyetten yapılan açıklamada, başkent Guatemala'da hükümet karşıtı protestocularla silahlı kişiler arasında taşlı ve sopalı çatışma çıktığı belirtildi.

Çıkan çatışmada 16 yaşındaki Max Romero'nun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayında başlayan ve ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı. 

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor. 

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti. 

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü. 

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu. 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:19
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