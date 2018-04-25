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Nikaragua'da gözaltındaki göstericiler serbest kaldı

Çalkantılı günler geçiren ülkede polisin yakaladığı bazı protestocular ailelerine teslim edildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
Nikaragua'da gözaltındaki göstericiler serbest kaldı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik  reformlarına karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan bazı protestocu öğrenciler serbest bırakıldı.

Yetkililer, 26 kişinin hayatını kaybettiği protestolara neden olan  sosyal güvenlik sistemi reformunun iptal edildiğinin duyurulmasının ardından  geçen hafta hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan bazı protestocu  öğrencilerin de serbest bırakıldığını açıkladı. Polisten yapılan açıklamada, öğrencilerin ailelerine teslim edildiği  bildirildi.

Katolik Kilisesinin yetkililer ve göstericiler arasında ara buluculuk  yapması konusunda anlaşma sağlanırken Kardinal Leopoldo Brenes, kilisenin, ulusal  diyaloğun sağlanmasında "ara bulucu ve şahit" olacağını söyledi.

Brenes, hükümete ve sivil toplum üyelerine, üretken bir diyalog için  doğru atmosferin sağlanması adına kamunun ya da özel mülkiyetin hiçbir zarara ve  şiddete uğramaması çağrısında bulundu.

Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD'nin, "Nikaragua  hükümetinin uyguladığı şiddet ve baskıyı kınadığı" kaydedilerek diyalog ve  demokratik reform çağrısı yapıldı. 

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, pazar günü devlet  televizyonunda yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da kararnameyle kabul ettiği sosyal  güvenlik sistemi reformunun iptal edildiğini belirtmişti.

Bu arada insan hakları örgütleri, sistem değişikliği nedeniyle  düzenlenen gösterilerde en az 26 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 150 protestocunun  gözaltına alındığını duyurmuştu. 

Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları  çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve  yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Bunun  üzerine işçi ve emeklilerin başlattığı gösteriler, Ortega iktidarında  Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak  nitelendiriliyor.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
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