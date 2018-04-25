Nikaragua'da gözaltındaki göstericiler serbest kaldı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan bazı protestocu öğrenciler serbest bırakıldı.

Yetkililer, 26 kişinin hayatını kaybettiği protestolara neden olan sosyal güvenlik sistemi reformunun iptal edildiğinin duyurulmasının ardından geçen hafta hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan bazı protestocu öğrencilerin de serbest bırakıldığını açıkladı. Polisten yapılan açıklamada, öğrencilerin ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Katolik Kilisesinin yetkililer ve göstericiler arasında ara buluculuk yapması konusunda anlaşma sağlanırken Kardinal Leopoldo Brenes, kilisenin, ulusal diyaloğun sağlanmasında "ara bulucu ve şahit" olacağını söyledi.

Brenes, hükümete ve sivil toplum üyelerine, üretken bir diyalog için doğru atmosferin sağlanması adına kamunun ya da özel mülkiyetin hiçbir zarara ve şiddete uğramaması çağrısında bulundu.

Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD'nin, "Nikaragua hükümetinin uyguladığı şiddet ve baskıyı kınadığı" kaydedilerek diyalog ve demokratik reform çağrısı yapıldı.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, pazar günü devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da kararnameyle kabul ettiği sosyal güvenlik sistemi reformunun iptal edildiğini belirtmişti.

Bu arada insan hakları örgütleri, sistem değişikliği nedeniyle düzenlenen gösterilerde en az 26 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 150 protestocunun gözaltına alındığını duyurmuştu.

Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Bunun üzerine işçi ve emeklilerin başlattığı gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak nitelendiriliyor.