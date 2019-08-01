0553 313 94 23

Nikaragua'da "dang humması" uyarısı

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:35
Nikaragua'da "dang humması" uyarısı

MANAGUA (AA) - Nikaragua hükümetince, ülkede bu yıl en az 8 kişinin ölümüne neden olan dang hummasının yayılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Nikaragua Sağlık Bakanlığından yayımlanan açıklamada, bu yıl dang humması nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve doğrulanmış dang humması vakası sayısının 2 bin 232 olduğu belirtilerek halk, salgına karşı uyarıldı.

Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın eşi ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, hükümetin, dang humması virüsünü bulaştıran "Aedes aegypti" türü sivrisineklerin yayılmasına karşı mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

Murillo, yetkililerin, dezenfeksiyon ve sivrisineklerin üreme alanlarını yok etme çabalarını artırdığını ifade etti.

Virüs nedeniyle bu yıl yaklaşık 55 bin kişinin hastalandığından endişe ediliyor.

- Çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor

Dang humması virüsü, insanlara "Aedes aegypti" türü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:35
  1. "Aedes aegypti" türü sivrisinek
  2. Başkan Yardımcısı Rosario Murillo
  3. Dang humması
  4. Devlet Başkanı Daniel Ortega
  5. Nikaragua
  6. Nikaragua Sağlık Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezitli Belediyesi, Stratejik Plan Taslağını hazırladı
    1. Mezitli Belediyesi, Stratejik Plan..
    2. (Özel) Çevre esnaf “göktaşıymış” gibi..
    3. İtfaiyede "Sarraf" dönemi
    4. Cumhurbaşkanlığından sert açıklama:..
    5. ’Çocuk İzmirim’ kartları Başkan..
    6. TMMOB teröristlere yine kol kanat gerdi
    7. Başak Koleji üç firma ile kurumsal iş..
    8. Turkcell’den tüm zamanların en iyi ilk..
    9. Yüzlercesi feci şekilde can verdi! "40..
    10. Uyuşturucu taciri tutuklandı
    11. UNESCO Dünya Mirası Gezginleri,..
    12. Başkan Akın direksiyon başına geçti..
    13. "Yeni teknolojiyle yangınları önlemek..
    14. Tomarza’daki balya yangını 8 saat..
    15. Son 3 yılda Kapadokya’ya gelen turist..
    16. Kanar, Avrupa Şampiyonluğu için..
    17. Kırıkkale'de okulun deposunda yangın..
    18. Asya borsaları
    19. Vali Öksüz, 30 Ekim Mahallesi..
    20. (Özel) Aracına monte ettiği..
    21. Muratpaşa Belediyesinden çöp..
    22. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği..
    23. İzmir Metro’nun 69 personeli..
    24. Yerde bulduğu Ebabil kuşuna sahip çıktı
    25. Beyin kanaması geçiren güvenlik..
    26. Kavurucu sıcakta süt sağımı
    27. Döviz kurları
    28. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    29. Gaziantep'te feci kaza: Ölü ve yaralılar
    30. Facebook’un zihin okuma cihazı ilk kez..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler