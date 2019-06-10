0553 313 94 23

Nikaragua'da 50 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

10 Haziran 2019 Pazartesi 20:06
Nikaragua'da 50 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

MANAGUA (AA) - Güney Amerika ülkesi Nikaragua'da geçen yılki hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları için "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan muhaliflerden 50'si serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin adımı, ülkede 2018 nisan ayında başlayan, öğrencilerin başını çektiği protestolarla ilgili suçların affedilmesini öngören yasanın ardından geldi.

Hükümet daha önce yaptığı açıklamalarda muhalefet temsilcileriyle yapılan uzlaşma görüşmeleri kapsamında tüm tutukluların 18 Haziran'a kadar serbest bırakılacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Muhalefet temsilcilerinin oluşturduğu Yurttaş İttifakı halen protestolarda göz altına alınan 186 muhalifin cezaevinde olduğunu belirtiyor.

- Hükümet ve muhalifler arasında görüşmeler

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı.

Muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını açıklamıştı.

Hükümet ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan 640'a yakın muhalif protestocudan halen cezaevinde bulunanların tamamının 90 gün içinde serbest bırakılacağı ifade edilmişti.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 20:06
  1. Hükümet Karşıtı Gösteriler
  2. Nikaragua
  3. siyasi tutuklular

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzlanda'dan bir skandal açıklama: Komik ama hakaret değil
    1. İzlanda'dan bir skandal açıklama:..
    2. Mhp'nin mitili chp'nin fitilini..
    3. Bayrampaşa’da ‘3’üncü Bilim ve..
    4. Vali Kocabıyık: “Çevre kirliliği..
    5. Kaymakam Güven’e ilk ziyaret Başkan..
    6. Cezaevi firarileri sahte kimlikle..
    7. Lunaparkta akıl almaz kaza
    8. Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken..
    9. Yunanistan'da deprem! Çipras hükümeti..
    10. Hindi üretim çiftliğine yıldırım düştü
    11. Pazaryeri’nde Çanakkale Savaşları..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    13. Gediz’de altın madeni için alınan ÇED..
    14. Nijerya'daki silahlı saldırılar
    15. Çaldığı demirleri at arabasına..
    16. Karabük’te kaçak cinsel içerikli..
    17. Nikaragua'da 50 siyasi tutuklu serbest..
    18. TÜMŞAD yönetimi Rektör Turgut ile bir..
    19. Boğazda denize düşen bir kişi..
    20. Uyuşturucu operasyonları
    21. Türk hackerlardan İzlanda'ya Osmanlı..
    22. Yunanistan Başbakanı Çipras'tan erken..
    23. Hoşmerim tatlısı | Balıkesir'in meşhur..
    24. Iğdır’da düzensiz göçmenler isyan..
    25. Dolu yağışı kış günlerini aratmadı
    26. İsrail’in vurduğu sağlık görevlisi..
    27. 12 Mart'ı yaşayan komutan dönemin..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    29. ABD'nin 9 hedefi deşifre oldu!..
    30. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!