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Nikaragua'da 50 muhalif tutuklu serbest bırakıldı

15 Mart 2019 Cuma 23:32
Nikaragua'da 50 muhalif tutuklu serbest bırakıldı

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da 50 muhalif tutuklunun serbest bırakıldığı bildirildi.

Nikaragua hükümetinden yapılan açıklamada, "kamu düzenine" karşı suç işlemekle itham edilen 50 muhalif tutuklunun serbest bırakıldığı, bu kişilere yönelik ev hapsinin uygulandığı belirtildi.

Nikaragua'da muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı ile Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri arasında 27 Şubat'ta başlayan uzlaşı görüşmeleri, muhaliflerin 770 siyasi tutuklunun serbest bırakılması talebi üzerine bir süre askıya alınmış, taraflar dün görüşmelere devam etme konusunda anlaşmıştı.

Yurttaş İttifakı, dünkü uzlaşıdan önce, Ortega yönetimi siyasi tutukluları serbest bırakmak gibi iyi niyet gösterisinde bulunmadıkça uzlaşı görüşmelerine devam etmeyeceklerini bildirmişti.

Nikaragua'da geçen ay sonunda da bir grup tutuklu gösterici serbest bırakılmıştı.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Nikaragua'da geçen yıl ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:32
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