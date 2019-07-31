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Nikaragua, eski El Salvador Devlet Başkanı Funes'e vatandaşlık verdi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:08
Nikaragua, eski El Salvador Devlet Başkanı Funes'e vatandaşlık verdi

MANAGUA (AA) - Nikaragua'nın, hakkında "yolsuzluk" suçlaması bulunan eski El Salvador Devlet Başkanı Mauricio Funes'e vatandaşlık verdiği bildirildi.

Daniel Ortega hükümetinin, Funes, eşi ve iki oğluna vatandaşlık verilmesini öngören kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vatandaşlık belgesini imzalayan Göç İdaresi Genel Müdürü Juan Emilio Rivas Benitez, Funes'in, Nikaragua vatandaşlığını elde etmek için kanunda belirtilen şartları yerine getirdiğini ifade etti.

Funes'i, ülkede yargı karşısına çıkarma sözü veren El Salvador'un yeni Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ofisinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Nikaragua'da anayasa, vatandaşların iadesine izin vermiyor.

- Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor

Eylül 2018'de, Funes hakkında "kamu fonlarından zimmetine 351 milyon dolar geçirdiği" iddiasıyla yolsuzluk soruşturması başlatılmış, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Funes ve ailesinden 3 kişinin El Salvador'a iadesi talep edilmişti.

El Salvador Yüksek Mahkemesi, 22 Mart'ta savcılığın talebini onaylamış, iade talebinin, ilerleyen günlerde El Salvador'daki Nikaragua makamlarına iletileceği belirtilmişti.

- 85 bin dolar vergi kaçırdığı iddia ediliyor

Savcılık, 28 Mart'ta Funes'in iadesi için mahkemeye yeni bir talepte bulunmuş ve bu talebin, "Funes'in vergi kaçırdığı" suçlaması kapsamında yapıldığı kaydedilmişti.

Savcılar, Funes'in eksik gelir beyanında bulunarak, 85 bin dolar vergi kaçırdığını iddia ediyor.

Nikaragua hükümeti, 2016'da Funes ile ailesine siyasi sığınma hakkı vermişti.

2016'dan bu yana Nikaragua'da yaşayan Funes, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:08
  1. El Salvador
  2. eski El Salvador Devlet Başkanı Funes
  3. Mauricio Funes
  4. Nikaragua

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