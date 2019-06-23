0553 313 94 23

Nikahtan önce sandığa gittiler

Sarıyer’de düğünleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oylarını kullanan çift yoğun ilgi gördü.

23 Haziran 2019 Pazar 14:50
Nikahtan önce sandığa gittiler

Sarıyer’de düğünleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oylarını kullanan çift yoğun ilgi gördü. Çift, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.


Onur ve Büşra Çam çifti, düğün töreni öncesi vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için Sarıyer’de bulunan Dumlupınar İlkokulunun yolunu tutu. Çam çifti alkışlar eşliğinde gelin ve damatlıkla oy kullanacakları salona girdi. Oylarını kullanan çift, oy pusulasını 2147 nolu sandığa birlikte attı. Sandık görevlilerinin “Düğüne biz de davetli miyiz?" sözleri üzerine çift "Evet” yanıtını verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çift, daha sonra alkışlar eşliğinde okuldan ayrıldı.



“Bugün iki heyecanı birlikte yaşadık”


İki heyecanı birlikte yaşadığını söyleyen Onur Çam, ”Bugün buraya eşimle birlikte vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik.Oy kullanmayan bütün vatandaşları da oy kullanmaya davet ediyoruz. Bugün iki heyecanı birlikte yaşadık. Hem seçim heyecanı hem de birazdan düğüne yetişeceğiz. İnşallah vatanımız, milletimiz için hayırlısı neyse o olsun. Bir oy bile olsa bizim için yeterli.Buradan Kağıthane Nurtepe’ye geçeceğiz, düğünümüzü yapacağız” şeklinde konuştu.



“Lütfen sandığa gidelim oyumuzu kullanalım, irademize sahip çıkalım”


Vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Büşra Çam ise, “Biz bugün gelin ve damat olarak vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Lütfen sandığa gidelim oyumuzu kullanalım, irademize sahip çıkalım. İşi ehline verelim, tüm İstanbul için hayırlı olsun. Buradan düğüne, nikaha yetişeceğiz. Burada biz misafirlerimizden önce sandık başına gidin, sonra düğüne gidelim diye rica ettik. İnşallah hayırlısı olsun” dedi.


Gelin arabasının arkasına “ömrümün en özel seçimi” yazdıran çift, oylarını kullandıktan sonra düğünlerinin yapılacağı yere doğru yola çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenilenen İstanbul seçimi
    1. Yenilenen İstanbul seçimi
    2. ABD, İran'a misilleme! Trump emri verdi
    3. Genç çift düğüne giderken kaza yapıp..
    4. Çatışmada yakalanan çete üyeleri..
    5. Ünlü isimler sandık başında
    6. Iyeoka’dan Türk kahvesi eşliğinde..
    7. Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra..
    8. Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor
    9. Kadıköy’de yangın çıkan binada can..
    10. Başkan Yardımcısı Şengül: "Sorun ve..
    11. Bakan Turhan oyunu Üsküdar’da kullandı
    12. Karahasanoğlu rahatsızlığına rağmen..
    13. Seyir halindeki araçta ele geçirildi!..
    14. Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı
    15. Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona..
    16. Bu çay ile metabolizmanız harekete..
    17. Sinop’ta çıkan yangında 2 ev alevlere..
    18. İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru..
    19. Lüks cip ile çarpışan otomobil..
    20. Abdullah Avcı: "Futbolcular kendine..
    21. Kepez’den Nostaljik Yeşilçam Sokağı
    22. Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi..
    23. MHP’li Akçay; İP sadece MHP'ye düşman
    24. Etiyopya'daki darbe girişiminde BAE..
    25. Batman'da içkiciler isyan ettirdi!..
    26. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    27. Yalova'da devrilen otomobil hurdaya..
    28. Öyle bir halde sandık başına geldi ki..
    29. Oylarını kullanıp yollara düştüler
    30. Bursaspor, yeni başkanını seçti
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?